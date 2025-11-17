Quién es la mujer con al que vinculan a Otto Padrón y por el que se habría divorciado de Angélica Vale

La vida privada de Angélica Vale y Otto Padrón sigue generando interrogantes en los medios especializados en el mundo espectáculo y sus seguidores. Es que tras confirmarse su divorcio, surgen versiones sobre una infidelidad por parte de la actriz y un romance que el empresario ha iniciado con una mujer que Angélica Vale conoce.

Ya pasó una semana desde que se ventiló el pedido de divorcio interpuesto por Otto Padrón y que cayó un par de días antes del cumpleaños de la actriz. Desde entonces, son muchas las especulaciones que giran en torno al matrimonio de 14 años y los motivos por los que tomaron esta decisión.

¿Otto Padrón está en pareja?

A pesar de que llevaban ocho meses separados, el matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón seguía unido en materia legal. Es por eso que sorprendió tanto la noticia de la demanda y, ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante le dio inicio a un nuevo capítulo al señalar que el motivo del pedido de divorcio sería una relación sentimental iniciada por el empresario.

Mientras aún resuenan los rumores de que la actriz le habría sido infiel a su esposo con un bailarín, se reveló que Otto Padrón estaría en pareja con una mujer que Angélica Vale conoce. Esto habría llevado al empresario a tomar la decisión de iniciar los trámites del divorcio.

¿Quién es la mujer que habría conquistado a Otto Padrón?

El periodista no solo deslizó que Otto Padrón habría iniciado una relación sentimental sino que le sumó más picante al asunto. Esto se debe a que indicó que “se dice” que el empresario “anda con una señora del mismo colegio de los hijos”, aunque aclaró “se dice, no he tenido la comprobación”.

Sin embargo, aunque no se brindaron más detalles sobre lo anunciado sí se reveló que la mujer que ha conquistado a Otto Padrón sería “una señora que es la mamá de los compañeros de los hijos de Otto y Angélica de la escuela”. Por ahora, ni Angélica Vale y su por ahora esposo se han expresado al respecto.

