Estos son los 5 mejores sándwiches del mundo según Taste Atlas: dónde probarlos en CDMX

Algo tan simple como un sándwich puede ser la comida favorita de muchas personas. Este tipo de preparación se puede llevar a cabo con diversos ingredientes, sabores y texturas. En este sentido, la CDMX ofrece muchas versiones de este platillo.

¿Sándwich lépero? Ahora sí se nos salió de control La pura sabrosura [VIDEO] Tepepan resguarda una tremenda joya para el paladar. El Güero y el Gato nos comparten su receta para preparar un buen sándwich de rechupete. ¡La pura sabrosura!

Conoce cuáles son los mejores sándwiches del mundo declarados según Taste Atlas y cuáles son los sitios gastronómicos donde se pueden disfrutar en la Ciudad de México. Estos son los platillos seleccionados por la guía, según las opiniones y críticas de los comensales de todas partes del planeta.

Te puede interesar: Los 5 restaurantes en CDMX que son perfectos para disfrutar la gastronomía del norte de México

¿Cuáles son los 5 mejores sándwiches del mundo según Taste Atlas?

Dentro del Top 5 de mejores sándwiches del mundo, la guía destaca los sabores de Medio Oriente.



Shawarma (Líbano/Medio Oriente): el nombre de este sandwich de carne proviene de la pronunciación árabe de la palabra turca çevirme (que significa girar o giro) y se refiere al pincho giratorio en el que se cocina el alimento. ¿Qué lo hace irresistible? El marinado de la carne (cordero, pollo, pavo o res), sus propios jugos y el pan de pita junto a los vegetales asados o salsas. Bánh Mì (Vietnam): la baguette francesa llegó a Vietnam durante la época colonial y hasta el día de hoy se rellena con carnes o tofu, paté o mayonesa, vegetales encurtidos y hierbas frescas. Su cualidad de sandwich delicioso reside en el pan crujiente y lo ácido de las verduras encurtidas. Tombik Döner (Turquía): este alimento se podría considerar una variedad de döner kebab, pero con carne desmenuzada introducida en un pan plano con forma de bollo (pide ekmek). Se prepara con carne asada al estilo döner (vertical y de tipo giratorio), pan mullido, salsas y vegetales. Pan con chicharrón (Perú): chicharrón o panceta de cerdo crujiente entre dos panes suaves. Este es uno de los mejores sándwiches del mundo. Sus orígenes se remontan a la fusión de técnicas culinarias indígenas con las tradiciones españolas durante la época colonial. Se hierve el cerdo y luego se fríe. El panecillo blanco y blando se parece a una hogaza francesa o italiana. Bánh Mì Thịt (Vietnam): este alimento es una variante del bánh mì, preparado con diversos embutidos vietnamitas. Lleva rebanadas de cerdo asado, panceta, jamón o salchicha,pepino, mayonesa, zanahorias, encurtidos y paté de hígado. que se ponen dentro del pan bánh mì. Se acompaña de cilantro, pimienta negra y rodajas de chile.

Te puede interesar: Estos son los 5 mejores lugares de la CDMX para comer brownies creativos y deliciosos

¿Dónde comer los mejores sándwiches del mundo en CDMX?

Si bien la CDMX ofrece un abanico amplio de opciones para comer sándwiches, estos son los sitios destacados donde se pueden probar los alimentos que integran el Top 5 estipulado por Taste Atlas:

Pan con chicharrón

La Lucha Sanguchería México

El Perucho Mx

Shawarmas

El Jamil

Asador Libanés

Tombik Döner (Turquía)

Los Turcos

Munzur

Bánh Mì y Bánh Mì Thịt