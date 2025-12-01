¿Cómo preparar croquetas de atún en adobo? Ingredientes y receta paso a paso
Aprende a preparar croquetas de atún con queso en adobo, acompañadas de un puré de papa y una camita de arroz. ¡Aquí los ingredientes y la receta paso a paso!
TV Azteca
Nada como iniciar la semana con una deliciosa receta para toda la familia: ricas croquetas de atún con queso en adobo, acompañadas de un puré de papa y una camita de arroz. ¡Ojo a los tips, los ingredientes y la receta paso a paso que nos compartió Rahmar!
Galerías y Notas Azteca UNO