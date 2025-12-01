¿Quién extraña más? Daniel Corral revela el lado real del amor a distancia y conmueve a sus fans

A pesar de que Exatlón México es un programa lleno de pasiones y emociones a flor de piel, fuera de él también podemos experimentar grandes emociones, como lo demuestra Daniel Corral, quien decidió compartir una profunda reflexión sobre el amor a distancia, explicando cómo él y su esposa han enfrentado un año marcado por la distancia y el crecimiento personal y profesional.

“Ella extraña desde el presente; yo desde la memoria”

Daniel señaló que, para él, su esposa lo extraña desde el presente, con la fuerza del día a día, construyendo su propio camino, siempre desde la certeza de que vienen cosas buenas. Por otro lado, Daniel asegura que su forma de extrañar nace de la memoria, de los momentos vividos, del recuerdo y de esa nostalgia que se activa en los silencios.

Corral dejó en claro que las diferencias entre las maneras de extrañar no significa que uno ame más que el otro, sino que cada persona experimenta las emociones desde momentos y situaciones diferentes.

¿Qué dice la ciencia sobre las diferentes maneras de extrañar a alguien?

Daniel mencionó al reconocido neurocientífico John Cacioppo, quien describe que el acto de extrañar no es igual para todos. Mientras algunas personas sienten desde ahora, otros lo hacen desde la nostalgia. Con estas diferencias, Daniel Corral deja claro que es completamente imposible medir “quién extraña más”. Daniel Corral, dentro del emotivo mensaje, deja en claro que cada uno ama y extraña a su manera, pues, como individuos únicos y conectados en pareja, la interpretación del amor de cada uno es correcta y es trabajo de la pareja conocer y comprender que no siempre la manera de demostrar los sentimientos puede ser lo que uno espera y eso no significa falta de amor.

“Si nos seguimos buscando, es porque hay amor del bueno”

Para finalizar, Daniel con honestidad añadió que todos extrañan de maneras distintas: algunos en silencio, otros con audios larguísimos y otros enviando memes a las dos de la mañana. Advirtiendo que, a pesar de las diferencias, lo que debe ser importante es reconocer que cuando dos personas siguen buscándose incluso en la distancia, es porque el amor vale la pena.

¿Qué dice la psicología?

Es importante señalar que no existe un consejo psicológico universal que pueda señalar quién extraña más, pues los expertos señalan que todo depende de factores individuales, como la manera de procesar emociones, la personalidad de cada uno y el estatus y panorama de la relación.

