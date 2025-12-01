Revelan heridas de participante Miss Universo tras brutal accidente

Desde que terminó el certamen de Miss Universo 2025, ha sido un tema que ha generado mucha discusión y polémica. No olvidemos que durante la pasarela, una participante sufrió un brutal accidente, caída que le provocó ser internada en el hospital para recibir atención médica.

Después de una larga espera, ya se han dado a conocer las heridas que sufrió la joven. Para que sepas más sobre su estado de salud, te detallaremos de quién se trata y toda la información que se ha revelado sobre su recuperación.

¿Cómo sigue la Miss Universo?

Gabrielle Henry, participante de Miss Universo 2025, quien estaba representando a Jamaica, fue la joven que sufrió el brutal accidente. Lo último que se supo sobre ella fue que se encontraba delicada en el hospital, además de ser atendida en el área de cuidados intensivos.

Lamentablemente, la joven sigue siendo atendida en esa zona. Mientras que la ministra jamaicana de Cultura, Olivia Grange, explicó que ha sido informada sobre el estado de salud de la joven, quien debido al terrible accidente presentó laceraciones en barbilla y uno de sus pies.

Por suerte, dentro de dichas heridas, no se contempla que haya algún tipo de lesión ósea, situación que baja las alarmas sobre su estado de salud para sus familiares y los fans de la reconocida modelo al sufrir el lamentable accidente.

¿Cómo fue el accidente de la participante en Miss Universo?

La representante de Jamaica se encontraba en la competencia preliminar del certamen Miss Universo 2025; al salir a la pasarela, sorprendió a todos al portar un hermoso vestido naranja, con varias incrustaciones en toda la prenda, con una enorme capa en la parte trasera, además de mostrar un pronunciado escote en el pecho y otro en la pierna izquierda.

Todo iba a la perfección, pero en el momento en que ya se iba a retirar, no se percató de que al caminar se acercaba al filo de la pasarela, provocando que cayera sin la posibilidad de responder.

Al instante recibió apoyo de los presentes ante el brutal accidente; al final sacaron a la participante en una camilla, siendo trasladada inmediatamente al hospital para que se atendieran sus heridas. Por ahora hay que esperar a nuevas notificaciones sobre su salud.