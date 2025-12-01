El fuerte mensaje de Victoria Ruffo sobre Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá

El pasado 24 de noviembre se confirmó la muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, con quien Eugenio Derbez tuvo una hija, Aislinn Derbez. A días de la triste noticia, quien salió a hablar fue la ex pareja del afamado actor, Victoria Ruffo, quien deslizó un fuerte mensaje.

¡Cuidado! Sergio Sepúlveda explica cómo le hackearon su cuenta de Facebook y qué hizo al respecto TV Azteca [VIDEO] Con peras y manzanas, Sergio Sepúlveda explicó a detalle cómo hackearon su página de Facebook; al parecer, un desconocido logró vincularse a su cuenta. ¡Atentos!

La muerte de Gabriela Michel impactó muy fuerte en el mundo del espectáculo e incrementó las miradas sobre Eugenio y Aislinn Derbez. Algunos internautas criticaron al actor quien se mostraba sonriente en redes sociales, mientras que la joven actriz y modelo sorprendía al confesar cómo era la relación entre ambas.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Aislinn Derbez?

Mientras las críticas y el debate tras la muerte de Gabriela Michel se dispararon, la ex pareja de Eugenio Derbez fue consultada al respecto. Así fue como Victoria Ruffo respondió a De La Rosa TV que “esas cosas no deben de existir, no deben de pasar” y remarcó que “son momentos muy difíciles para la familia”.

En ese marco, Victoria Ruffo volvió a reiterar que se trata de un momento muy difícil, “sobre todo para Aislinn, perder a una mamá es algo que no te recuperas nunca”. De esta manera, la actriz brindó su apoyo a la hija de Eugenio Derbez y pidió respeto a los internautas.

¿El hijo de Victoria Ruffo acompaña a Aislinn Derbez?

El mensaje de Victoria Ruffo buscó calmar las críticas en medio del dolor por la muerte de Gabriela Michel, pero también sirvió para referirse al hijo que tiene en común con Eugenio Derbez. Al respecto, la actriz señaló que José Eduardo Derbez se mantiene en contacto con su media hermana.

“José Eduardo ha estado en comunicación con ella porque no está en México. Está trabajando fuera, creo que están en comunicación, como debe ser”, expresó Victoria Ruffo dejando entrever que los medio hermanos tienen una buena relación entre ellos, sobre todo en este momento de suma tristeza para la joven modelo.