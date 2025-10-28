¡Lupillo Rivera revela que sus hijos ya conocen su última voluntad!
Lupillo Rivera contó que sus hijos saben cuál es su última voluntad. ¿Quién llevará todos los proceso legales al faltar el cantante de regional? Así lo contó.
Lupillo Rivera y su padre sellaron su cariño con pulseras de oro y platino idénticas. Ahora, el cantante de regional explica el paradero de su pulsera. Además, contó en exclusiva que sus hijos saben cuál es su última voluntad. ¿Quién llevará todos los proceso legales al faltar Lupillo Rivera? Así lo contó él mismo.
