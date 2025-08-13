inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
¡Exclusiva! Cynthia Klitbo advierte que tomará acciones legales a un año de sufrir una gran estafa

Venga La Alegría
TV Azteca

A un año de la gran estafa que sufrió Cynthia Klitbo, la actriz mexicana alzó la voz y advirtió que tomará acciones legales. Además, reveló cómo protege su patrimonio ante el lamentable siniestro.

