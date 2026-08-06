Juana desmiente a Roberto y revela el difícil pasado que vivió con su padre

Juana, madre de Roberto, llegó para desmentir las declaraciones de su hijo y contar su versión de los hechos. Visiblemente conmovida, reveló que durante dos años ella y su familia sufrieron maltratos por parte del padre de Roberto, una situación que marcó profundamente sus vidas. Juana aseguró que decidió hablar para aclarar lo ocurrido y evitar que continúen versiones que, según ella, no reflejan la realidad de lo que vivieron.