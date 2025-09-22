inklusion logo Sitio accesible
¿Mostrará su lado ‘animal’? ¡Así destaparon a “Teo” como el sexto granjero de La Granja VIP!

Además de ser un reconocido influencer, “Teo” ya ha participado en otros realities como La Isla. ¿Será que nos muestra su lado ‘animal’ en La Granja VIP?

TV Azteca

Flor Rubio y Ricardo Casares fueron los encargados de destapar a César Doroteo “Teo” como el sexto granjero de La Granja VIP. Además de ser un reconocido influencer, “Teo” ya ha participado en otros realities como La Isla. ¿Será que nos muestra su lado ‘animal’?

