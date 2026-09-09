"¡Estoy completamente roto!”, Patricio Cabezut habla sin filtros sobre su proceso legal por presunta violencia y abuso

El conflicto legal entre Patricio Cabezut y su expareja Aurea Zapata, dista mucho de llegar a su fin. A dos semanas de que se aplazara la audiencia por la denuncia de presunta violencia que interpuso en su contra la madre de sus hijas, el conductor explicó en exclusiva cuándo, cómo y dónde se retomará el proceso. Por otro lado, se pronunció sobre el litigio por la denuncia de presunto abuso sexual se encuentra detenido.