"¡Estoy completamente roto!”, Patricio Cabezut habla sin filtros sobre su proceso legal por presunta violencia y abuso
Patricio Cabezut rompió el silencio y habló de los procesos legales que enfrenta por presunta violencia y abuso y compartió su presente sentimental.
El conflicto legal entre Patricio Cabezut y su expareja Aurea Zapata, dista mucho de llegar a su fin. A dos semanas de que se aplazara la audiencia por la denuncia de presunta violencia que interpuso en su contra la madre de sus hijas, el conductor explicó en exclusiva cuándo, cómo y dónde se retomará el proceso. Por otro lado, se pronunció sobre el litigio por la denuncia de presunto abuso sexual se encuentra detenido.