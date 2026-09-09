¿Conoces los beneficios del taichí y del chi kung? ¡Disciplinas ideales para TODAS las edades!
Daniel Corona del Templo Shaolin de México A.C., nos acompañó para explicar todo sobre el taichí y chi kung, las disciplinas recomendadas para cualquier edad.
¿Cuáles son los beneficios de taichí y del chi kung? El maestro Daniel Corona del Templo Shaolin de México A.C., nos acompañó para explicarnos todo sobre el taichí, una disciplina recomendada para cualquier persona de cualquier edad, por sus movimientos lentos, suaves y conscientes. ¡Ojo a la recomendaciones para adultos mayores!