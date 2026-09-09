El hijo de Chucho Gallegos revela cómo fueron los últimos días de su padre
En exclusiva, el hijo de Chucho Gallegos Rosales compartió cómo fueron los últimos días de su padre durante su último adiós. Aquí todos los detalles.
Con aplausos, familiares, amigos y colegas, despidieron a Chucho Gallegos, pionero del periodismo de espectáculos que falleció a los 84 años de edad. Su hijo Armando Gallegos y su esposa, compartieron cómo fueron los últimos días del periodista. Aquí los detalles del último adiós a Chucho Gallegos.