¡Sal de lo tradicional! Con este pozole negro deleitarás a tus invitados en estas fiestas patrias
Dale la vuelta a los platillos tradicionales mexicanos con este pozole negro, ideal para lucirte en las fiestas patrias. ¡Ingredientes y receta paso a paso!
Porque las fiestas patrias están ‘a la vuelta de la esquina’, Rahmar nos sorprendió con un platillo tradicional con un toque fuera de lo común: pozole negro. ¡Toma nota de los ingredientes, la receta paso a paso y prepárate para deleitar a tus invitados en estas fiestas patrias!