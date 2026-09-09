"¡No soy Luis, soy Diego!”, Los fans siguen confundiendo a Diego Boneta con Luis Miguel
La caracterización y la actuación de Diego Boneta haciendo de Luis Miguel fue tal, que sus fans aún lo confunden con ‘El Sol’ al pedirle autógrafos.
Tanto se transforma Diego Boneta para sus personajes, que hasta sus fans caen ‘redonditos’. Y si sus personajes impresionan a los fans, también ha llamado la tención de leyendas como Al Pacino; Diego Boneta aún no supera los elogios que recibió de un grande de la actuación.