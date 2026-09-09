¡Plena y dichosa! Violeta Isfel recuerda su experiencia con la depresión y comparte su presente

Violeta Isfel, quien lidió con la depresión, compartió con la prensa en qué momento de su vida se encuentra tras haber superado dicho estado de ánimo. La actriz no descarta la posibilidad de compartir la experiencia por la que atravesó antes y después de haber estado inmersa en la depresión en un podcast. ¿Cómo va la relación con sus padres? Esto contó Violeta Isfel al respecto.