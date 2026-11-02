¿Qué le dirías a tus seres queridos que se adelantaron en el camino? ¡Una dinámica de Día de Muertos para toda la familia!
Este Día de Muertos, los conductores de VLA participaron en una dinámica para hablar con los seres queridos que ya no están en el mismo plano que nosotros.
¡Dinámica apta para toda la familia! En este Día de Muertos, los conductores de VLA abrieron una puerta para terminar aquella conversación pendiente con quienes se adelantaron en el camino. ¿A quién te gustaría encontrar detrás de la puerta y qué le dirías?