Exclusiva: Alex Fernández comparte emotiva anécdota con Alejandro Fernández; “Me sacaste las lágrimas”

Alex Fernández afirma que las declaraciones de su padre, Alejandro Fernandéz, sobre la ansiedad y la depresión fueron malinterpretadas. No obstante, comparte que, en cuanto las escuchó, rápidamente se puso en contacto con él para ofrecerle su apoyo, lo que conmovió al Potrillo hasta las lágrimas. Alex Fernández conquistó el Teatro Metropólitan con un impresionante concierto en solitario, al que acudió acompañado de su madre, América Guinart, quien señala haber adivinado que su hija Camila estaba nuevamente embarazada: “Instinto de mamá, 100%”. Bajo esta línea, América también cree firmemente que el primer nieto varón de la familia viene en camino.