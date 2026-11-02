Venga La Alegría | Programa 2 de noviembre 2026 Parte 2 | Especial Día de Muertos 2026: La sensible dinámica Detrás de la Puerta y muchas sorpresas

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de noviembre 2026, parte 2: El especial galardón que recibió Grupo Firme, Iván Cochegrus reveló escalofriantes detalles de la obra de teatro La Llorona, el reportaje de Samantha Núñez; lo que debes saber de los frentes fríos que se pronostican para noviembre y la vinculación a proceso del presunto responsable del envenenamiento de perros en La Condesa, todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda; y las calaveritas de Margarita McKenzie a los conductores de VLA.

También, una pasarela de perritos con diseños y disfraces de Día de Muertos y la conmovedora dinámica Detrás de la Puerta, donde los conductores de VLA hablaron a los seres queridos que ya no están. Además, Lero Lero llenó de alegría el foro cantando “Nos volvemos a abrazar” y jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!