Natalia Alcocer confiesa que ignora deliberadamente a esta persona en La Granja VIP porque la aburre: “Nunca termina”

En más de una ocasión, Julio Camejo ha sido señalado por hablar mucho y ya hasta se lo toma a broma. Sin embargo, la que ha comprobado en carne propia que sí se le pasa la mano cuando le dan la palabra y hasta llega a aburrir, es Natalia Alcocer, quien confesó que hay ocasiones en las que cuando Julio llega a platicar con ella en La Granja VIP, le pone un “botón de mute” para poder pensar en otras cosas mientras termina su letanía.