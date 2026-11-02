Natalia Alcocer confiesa que ignora deliberadamente a esta persona en La Granja VIP porque la aburre: “Nunca termina”
La convivencia en La Granja VIP no siempre es sencilla y la que ya se está desesperando es Natalia y admitió que le pone “mute” a este Granjero cada que habla.
En más de una ocasión, Julio Camejo ha sido señalado por hablar mucho y ya hasta se lo toma a broma. Sin embargo, la que ha comprobado en carne propia que sí se le pasa la mano cuando le dan la palabra y hasta llega a aburrir, es Natalia Alcocer, quien confesó que hay ocasiones en las que cuando Julio llega a platicar con ella en La Granja VIP, le pone un “botón de mute” para poder pensar en otras cosas mientras termina su letanía.