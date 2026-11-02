Ivonne Montero desata sospechas en La Granja VIP y piensan que va a TRAICIONAR a su equipo: “Está coqueteando” (VIDEO)
La actitud de Ivonne tiene muy inquietos a algunos de sus aliados, pues temen que de pronto les dé la espalda y apueste por intentar un juego en solitario.
Por más que Ivonne Montero ha insistido en que no tiene planes de dejar a los “Disfuncionales” en La Granja VIP, para Rafa Mercadante y Kevyn Contreras su lealtad no está completamente segura. Esto porque piensan que lleva días distanciada y que solo hay dos opciones: o quiere aliarse con el equipo de Manelyk o buscará hacer un juego individual. Por otra parte, Niurka ya tampoco la contempla como aliada segura y hasta habló de una estrategia para nominarla y que se enfrente por primera vez a la tabla de nominación.