¿Habrá tercera canción en La Granja VIP? Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” ya se encuentran componiendo un tema con motivo de Día de Muertos
Los Granjeros han sacado sus dotes musicales y de composición en La Granja VIP para realizar una nueva pieza musical.
Este 02 de noviembre una de las actividades para los Granjeros de La Granja VIP es hacer su propia calaverita con motivo de Día de Muertos. Sin embargo, Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” se encuentran añadiendo un toque distinto a su trabajo ya que lo hacen al ritmo de la música y las rimas. Ambos Granjeros trabajan de la mano para lograr la mejor letra y poder presentarla ante el público y sus compañeros.