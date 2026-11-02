Venga La Alegría | Programa 2 de noviembre 2026 Parte 1 | Especial Día de Muertos 2026: enlaces desde Xochimilco y Mixquic, lo más destacado del espectáculo, La Granja VIP y más
La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay y la reacción de Victoria Ruffo, la receta de mole de cempasúchil, lo que ocurrió en la octava Gala de La Granja VIP con la sobrina de Pablo Montero y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de noviembre 2026, parte 1: La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay y la reacción de Victoria Ruffo, Alfredo Adame explica por qué difundió que Laura Bozzo habría muerto y enlaces en panteones de Xochimilco y Mixquic durante las celebraciones de Día de Muertos.
También, las aventuras de Lauro en Acción, la receta de mole de cempasúchil, la ofrenda de Maribel Guardia dedicada a su hijo, Jesús Ochoa aclaró cómo fue su accidente y una pasarela de Catrinas premiadas. Además, todo lo que ocurrió en la octava Gala de La Granja VIP y la polémica que se armó con la sobrina de Pablo Montero. ¡Venga La Alegría!