Así se habría enterado Eugenio Derbez de la muerte de su exesposa, mamá de Aislinn Derbez

Sin saber del fallecimiento de su exesposa, Eugenio Derbez celebraba su nominación al Emmy Internacional y realizaba una transmisión en vivo, durante la cual, se habría enterado de la lamentable noticia sobre la mamá de Aislinn Derbez. Este fue el comunicado que compartió la hija de Eugenio Derbez en sus redes sociales, confirmando la muerte de su madre.