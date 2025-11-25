Estos Frentes Fríos se esperan en diciembre 2025; habrá nieve

¡Prepárate para lo que se viene! Las autoridades correspondientes han dado a conocer la cantidad de Frentes Fríos que se esperan en diciembre del 2025, en lo que podría ser uno de los meses más complicados en cuanto a las bajas temperaturas se refiere de los últimos años.

La temporada de frío en México ha dejado estragos importantes, pues son muchos los estados que han sufrido mínimas de -10 y hasta -15 grados, así como caída de nieve y aguanieve. Ahora bien, ¿cuántos Frentes Fríos se vislumbran a lo largo de diciembre del 2025? Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

¿Cuántos Frentes Fríos se esperan en diciembre 2025?

Lo primero que debes saber es que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada invernal 2025 - 2026 generará un estimado de 48 Frentes Fríos, los cuales se presentan desde septiembre y hasta mayo del siguiente año, siendo diciembre uno de los meses más afectados por ello.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

Los Frentes Fríos suelen llegar desde el norte gracias al impulso de las corrientes de aire desde Estados Unidos y Canadá, formando parte de los fenómenos naturales más importantes. Dicho esto, para diciembre del 2025 se esperan un mínimo de siete FF’s a lo largo de los 31 días.

Cabe mencionar que, con ello, diciembre sería uno de los meses más afectados por los Frentes Fríos de la misma forma que ocurrió con octubre, que tuvo el mismo número de fenómenos. Enero podría tener hasta seis Frentes Fríos, mientras que febrero bajaría a cinco, marzo volvería a seis, abril con cinco y, finalmente, mayo con tres.

¿Cómo protegerse ante el frío en México?

El frío provoca el aumento natural de algunas enfermedades respiratorias, sobre todo, en los más chicos y grandes del hogar. Por ende, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda a las personas mantenerse abrigadas y cubrir algunas partes específicas del cuerpo tales como la boca y la nariz al momento de salir.