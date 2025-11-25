Revelan el último video en el que la tiktoker Heart Grabber aparece con vida

Una pérdida inesperada, en el momento menos pensado, ocurrió este fin de semana cuando el cumpleaños de la tiktoker Heart Grabber se convirtió en una tragedia. En ese marco, se viralizó lo que habría sido su último video en donde se mostró agradecida con la vida por el momento presente.

La joven, también conocida como Mama Karis, compartía a diario momentos de su nueva vida personal en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas trascendió su fallecimiento y sus seguidores se mostraron conmocionados con la noticia.

¿De qué trata el video viralizado de Heart Grabber?

En el video, disponible en las redes sociales, se observa la tiktoker rodeada de sus amigos y familiares agradeciéndoles por estar presentes en un día tan especial (su cumpleaños). También se mostró emocionada porque su marido pronto saldría de la cárcel y decidió compartir esa novedad con los asistentes a la fiesta.

“Si Dios quiere dentro de poco el líder (su esposo) estará fuera y estaremos todos juntos. A todas las nacionalidades: Tanzania, Nigeria, Uganda, Sudán, Kenia y a Arabia Saudita, muchísimas gracias”, dice una parte del discurso que Heart Grabber brindó en su cumpleaños.

¿De qué falleció la influencer Heart Grabber?

Las causas del deceso de Heart Grabber no están claras. Por lo tanto, personal de investigaciones está haciendo su trabajo para esclarecer el motivo del fallecimiento de la tiktoker reconocida en Arabia Saudita y toda la región.

La mujer provenía de Kenia, pero desde hace algún tiempo se había mudado a Riad y se había hecho popular en TikTok tras mostrar cómo era su nueva vida en este país. Ahora, la Policía intenta determinar los motivos de su muerte y sus seguidores están preocupados por saber quién tiene la custodia de su hijo.