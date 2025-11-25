El pueblito que está muy cerca de CDMX, es ideal para catar buenos vinos y pocos conocen

Los alrededores de CDMX son dignos de recorrer y visitar. Cada uno de ellos ofrece experiencias distintas de aventura o tranquilidad. En esta última categoría se puede incluir al pueblito de San Juan del Río en el estado de Querétaro.

Este pueblito se encuentra a una corta distancia de la capital del país y es un destino poco conocido que tiene una importante producción de vino. Además, su entorno de tranquilidad invita a vivir unos días de desconexión total de la rutina. Conoce de qué se trata.

San Juan del Río: el pueblito de Querétaro que ofrece turismo enológico

Para disfrutar buenos vinos no hace falta ir tan lejos de la CDMX. Así lo demuestra el pueblito de San Juan del Río del estado de Querétaro. En esta región hay buena cantidad de viñedos y casas vitivinícolas que se conjugan con un paisaje natural y un ambiente tranquilo.

Este pueblo queretano es anfitrión del festival de la Ruta del Queso y el Vino. Su historia y características productivas lo llevaron a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta región es perfecta para quienes adoren las atmósferas coloniales.

¿Qué hacer en el pueblo de San Juan del Río cerca de la CDMX?

Los viñedos del pueblo no solo se pueden visitar durante la temporada de la Ruta del Queso y el Vino, ya que también están abiertos todo el año. De hecho, en la mayoría de ellos se puede disfrutar de un recorrido por las bodegas y sus cultivos.

Los quesos artesanales de este pueblo de Querétaro son imperdibles, pero también destacan las natas y otras especialidades locales. La localidad también es popular por las visitas que se pueden hacer a las minas de ópalo (ubicadas entre San Juan del Río y el Pueblo Mágico de Tequisquiapan)

Por otra parte, los visitantes del pueblito destacan que el Museo de la Muerte de la región es un lugar que aborda a la muerte desde su carácter simbólico, es decir, como un elemento de la identidad mexicana.

¿Cómo llegar al pueblo de San Juan del Río de Querétaro desde la CDMX?

El pueblo de San Juan del Río, ubicado en el estado de Querétaro, se encuentra a aproximadamente 167 kilómetros de la CDMX. Por eso el tiempo de demora del recorrido en carro es de 2 horas o 2 horas con 30 minutos. La ruta que une los destinos es la Autopista México - Querétaro/México 57.