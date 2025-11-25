Así puedes calcular cuánto dinero te puede prestar Infonavit si cumples estos requisitos

El cierre del año trae consigo la posibilidad de compartir tiempo con tu familia y seres queridos en función de las festividades que hay, lo que sugiere un aumento en los gastos mensuales. Ante este hecho, ¿sabías que el Infonavit te ofrece un préstamo que tú mismo puedes calcular?

El Crédito Infonavit se ha convertido en el aliado favorito de las personas que desean tener un dinero extra en este cierre del año a través de sus accesibles préstamos; sin embargo, para conseguir estos debes cumplir con una serie de requisitos que te mostraremos a continuación.

¿Cómo calcular el dinero que el Infonavit te presta en este cierre del año?

Si tu deseo es calcular la cantidad exacta que el Crédito Infonavit te puede prestar, lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página principal del organismo para, posteriormente, ubicar la sección ¿Cuánto me puede prestar el Infonavit?, el cual se encuentra en una de las partes de la misma.

Te puede interesar: ¿Cómo solicitar las casas rematadas por el Infonavit?

Una vez que hayas llegado a este punto, tendrás que introducir el salario que percibes de manera mensual, mientras que el siguiente paso será proporcionar tu edad. Posteriormente tendrás que dar clic en el apartado de “Calcular”, y ya aquí el simulador mostrará el monto que podrías recibir de acuerdo con estos datos.

Recuerda que el Infonavit tiene la capacidad de prestar un monto superior a los 2.8 millones de pesos, aunque para ello se debe conocer la capacidad de pago con el que cuentas. El pago del crédito puede ser de hasta 30 años, aunque para solicitarlo la persona no debe superar los 70 años o, bien, 75 en mujeres.

¿Para qué puedes utilizar el Crédito del Infonavit?

El Infonavit hace hincapié en el deseo de utilizar este préstamo para solventar los gastos del hogar, ya sea para la remodelación de tu casa o, bien, para mejorar algunos puntos específicos al interior de la misma, ya sea en cuestión de reparaciones o, bien, aumentar el tamaño de esta.