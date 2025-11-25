Por qué la actriz Salma Hayek se reunió con Claudia Sheinbuam: todos los detalles del evento en Veracruz

La actriz mexicana Salma Hayek sorprendió al reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un evento en Veracruz. Fue la propia mandataria quien compartió una foto en redes sociales donde posaban juntas, felices y sonrientes. Sin embargo, hasta hace poco se supo el motivo de su encuentro y de qué hablaron.

Según Sheinbaum, coincidió con la actriz y productora de cine, quien le fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle García. Posteriormente, ambas conversaron alrededor de dos horas sobre un proyecto cinematográfico que está en curso y del cual Salma es escritora, productora y directora.

Aunque aún se sabe poco sobre la película que se está grabando en las calles de Veracruz, el proyecto ya genera grandes expectativas, pues Hayek es una de las actrices mexicanas más consolidadas y reconocidas en el mundo.

“Queríamos que la película que vaya a hacer —que nos contó algo, pero que no puedo compartir, pues es algo privado— coloque a México en el mundo entero”, dijo Sheinbaum.

(Instagram @salmahayek) Salma Hayek ganó notoriedad cuando interpretó a Frida Kahlo.

A decir de la mandataria, la actriz de “Eternals” le pidió promover la producción local de cine y televisión a través de incentivos.

Finalmente, Sheinbaum elogió la labor de Salma Hayek por “defender” a los paisanos mexicanos en Estados Unidos, especialmente ante las redadas del ICE.

¿Cuántas nacionalidades tiene Salma Hayek?

Salma Hayek nació en Coatzacoalcos, Veracruz, por lo tanto, es mexicana; sin embargo, también obtuvo la nacionalidad estadounidense cuando se mudó para continuar su carrera en Hollywood. Se casó con un famoso empresario.

¿Quién es el esposo de Salma Hayek?

Salma Hayek está casada con el empresario François-Henri Pinault desde 2009. Algunas de las empresas y marcas del magnate forman parte de los grupos Kering y Groupe Artémis, que manejan firmas de lujo como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen, por mencionar algunas.

Según la revista Forbes, François-Henri Pinault tiene una fortuna superior a 24.9 mil millones de dólares, mientras que Celebrity Net Worth indica que su patrimonio supera los 7 mil millones.