¡Exclusiva! Sylvia Pasquel demandará a quienes la involucraron en un triángulo amoroso con Viridiana Alatriste y Jaime Garza

Sylvia Pasquel llegará hasta las últimas consecuencias legales contra una revista que publicó que ella fue la tercera en discordia en la relación amorosa de su hermana Viridiana Alatriste y Jaime Garza, noticia que la actriz recibió horas antes de sufrir el trágico accidente automovilístico que le costó la vida hace más de 40 años. En exclusiva, el abogado de Sylvia Pasquel reveló los argumentos que presentó en la denuncia que ya interpuso la actriz contra la revista.