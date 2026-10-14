"¡A lo mejor sí le faltó papá!”, Laura Zapata explotó contra la serie de Timbiriche por Sasha Sokol y Luis de Llano
Además de cuestionar la polémica serie de Timbiriche, Laura Zapata rompió el silencio sobre los romances de sus hermanas Thalía y Ernestina Sodi.
Laura Zapata no comulga con la historia que la serie de Timbiriche cuenta sobre Sasha Sokol y cuestionó la versión que se expone en el material audiovisual. Además, se pronunció sobre el romance de Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, un hombre que era mayor que su hermana cantante, y abordó el presunto triángulo amoroso entre Ernestina Sodi, Fernando González Parra y Nailea Norvind