¿Podrán hacer las paces? Érika Zaba le responde a Mariana Ochoa y deja clara su postura sobre una reconciliación

Érika Zaba respondió a la versión de que habría pedido bajarle el suelo a Lidia Ávila y a Mariana Ochoa cuando se ausentaban de los conciertos de OV7 por su maternidad. Además, explicó que hay experiencias personales en las que preferiría no verse expuesta como la preeclampsia que vivió durante su embarazo. ¿Erika Zaba busca hacer las paces con Mariana Ochoa? Esto reveló la cantante que también reaccionó a la serie de Timbiriche.