¡Así se vivió la edición 67 de los Premios Ariel en Puerto Vallarta!

Puerto Vallarta recibió la edición 67 de los Premios Ariel y cientos de luminarias se dieron cita para ser galardonados por lo mejor del cine mexicano, pero los reflectores los acapararon Jacqueline Andere, Aarón Díaz, Karla Souza y Patricia Reyes Spíndola. ¡Revive todos los detalles!