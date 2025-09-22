¡Así se vivió la edición 67 de los Premios Ariel en Puerto Vallarta!
Puerto Vallarta recibió la edición 67 de los Premios Ariel y cientos de luminarias se dieron cita para ser galardonados por lo mejor del cine mexicano. ¡Aquí todo lo que sucedió!
TV Azteca
Puerto Vallarta recibió la edición 67 de los Premios Ariel y cientos de luminarias se dieron cita para ser galardonados por lo mejor del cine mexicano, pero los reflectores los acapararon Jacqueline Andere, Aarón Díaz, Karla Souza y Patricia Reyes Spíndola. ¡Revive todos los detalles!
