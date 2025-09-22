Sigue sin llenar: tras cancelar fechas, Ángela Aguilar aún no agota los conciertos de su gira

Hace unos días Ángela Aguilar volvió a promocionar en historias de Instagram su próxima gira por Estados Unidos. A poco más de un mes para arrancar las presentaciones, no se ha llenado ni un recinto de los que programó.

Ángela Aguilar sigue sin agotar los boletos para su gira por Estados Unidos

Fue hace un par de semanas que Ángela Aguilar canceló algunas fechas de su gira “Libre Corazón 2025”. Aunque no hubo anuncio oficial ni se explicó por qué, en redes sociales se ha rumorado que las bajas ventas de boletos podrían ser una importante razón para las cancelaciones.

Tras su reciente promoción en Instagram de los shows que ofrecerá por el país vecino, es posible constatar a partir de su sitio web oficial que ninguno de los recintos donde la cantante de regional mexicano se presentará se ha llenado.

Hay ciudades donde la mayoría de los boletos se han vendido aunque todavía hay disponibilidad, como El Paso (Texas), San José (California), San Diego (California) y Las Vegas (Nevada).

En algunos lugares ya hay buena ocupación pero también queda gran disponibilidad, como Dallas (Texas), San Antonio (Texas) y Denver (Colorado).

Por otro lado, en ciudades como Indianápolis (Indiana) y Los Ángeles (California), la mayor parte del recinto se encuentra vacío e incluso ya hay opciones de reventa verificada de boletos.

En cuanto a los paquetes meet & greet, para conocer a la cantante y tomarse foto, aún hay disponibilidad en todas las ciudades de la gira. Este tipo de paquetes se venden de manera independiente a los conciertos.

La primera gira en solitario de Ángela Aguilar en Estados Unidos arranca el 1º de noviembre, en Indianápolis, y finaliza el 13 de diciembre en Las Vegas. Las fechas canceladas incluyen ciudades como Reading (Pensilvania), Newark (Nueva Jersey), Oklahoma City (Oklahoma), Charlotte (Carolina del Norte) y Albuquerque (Nuevo México).

La semana pasada Ángela se presentó con su padre y hermano, Pepe y Leonardo Aguilar, en Guadalajara para dar el Grito. Una parte del público la abucheó, pero la cantante y su familia han agradecido en redes sociales el apoyo de sus fans y las muestras de cariño que éstos han hecho.