"¡No la tengo así!”, Eduin Caz explica lo del ‘descuido’ que desató los suspiros

Luego de que levantara pasiones y desatara suspiros, Eduin Caz aclara lo que sucedió con el famoso ‘descuido’ en el escenario. ¿Cómo tomará su esposa los piropos?

Luego de que levantara pasiones y desatara suspiros, Eduin Caz aclara lo que sucedió con el famoso y viral ‘descuido’ en el escenario. ¿Cómo tomará su esposa los piropos que el cantante ha recibido a partir del ‘incidente’? Así contestó Eduin Caz.

