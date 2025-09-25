inklusion logo Sitio accesible
“Es un peligro para la sociedad”, Efigenia Ramos arremete contra Mayela Laguna por mentir sobre las joyas de Silvia Pinal

Venga La Alegría
TV Azteca

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, se defendió de las acusaciones de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, sobre que se habría robado las joyas de la fallecida actriz. Así declaró Efigenia Ramos sobre Mayela Laguna, a quien llamó mentirosa y sugirió que tendría padecimientos psiquiátricos.

