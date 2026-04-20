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¡Un espectáculo fuera de este mundo! El circo de Venga la Alegría Fin de Semana sorprende con destreza y diversión

Risas, talento y mucha energía marcaron un show circense que dejó a todos con la boca abierta.

El circo de Venga la Alegría Fin de Semana ofreció un espectáculo fuera de este mundo, donde la destreza, la coordinación y la diversión fueron protagonistas en cada número. Entre acrobacias, risas y momentos llenos de adrenalina, los conductores y participantes demostraron que el entretenimiento también puede llevarse al límite con creatividad y entrega total.

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