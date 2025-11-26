"¡Espero una disculpa!”, ‘El Puma’ explica el altercado del avión y exige que la aerolínea de la cara

Luego del altercado que lo lo llevó a ser expulsado de un vuelo en Ecuador, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, rompió el silencio publicando un video en sus redes sociales; el cantante aceptó que un comentario altisonante habría desencadenado el pleito y aclaró si es que sufrió alguna lesión durante la acalorada discusión.