"¡Fuiste tú, papá!”, Emiliano Aguilar arremete contra su papá Pepe Aguilar por los Billboard

Luego del incómodo momento que habría pasado en los Billboard, Emiliano Aguilar arremetió contra su padre, Pepe Aguilar, y lo señaló como el ‘culpable’ de lo que vivió en la premiación. También habló fuerte sobre sus hermanos Leonardo y Ángela. Pero la respuesta de su tía, Marcela Rubiales, no tardó en llegar.