Venga La Alegría
"¡Fuiste tú, papá!”, Emiliano Aguilar arremete contra su papá Pepe Aguilar por los Billboard

Emiliano Aguilar arremetió contra su padre, Pepe Aguilar, y lo señaló como el ‘culpable’ de lo que vivió en los Billboard. ¡Ojo a la respuesta de su tía!

Luego del incómodo momento que habría pasado en los Billboard, Emiliano Aguilar arremetió contra su padre, Pepe Aguilar, y lo señaló como el ‘culpable’ de lo que vivió en la premiación. También habló fuerte sobre sus hermanos Leonardo y Ángela. Pero la respuesta de su tía, Marcela Rubiales, no tardó en llegar.

