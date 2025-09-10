inklusion logo Sitio accesible
Emiliano Aguilar reaccionó al supuesto aborto de Ángela Aguilar y lanzó un claro mensaje a sus detractores

Emiliano Aguilar reaccionó a cuestionamientos sobre su madre y la esposa de Pepe Aguilar. Entre otras cosas, Emiliano fue cuestionado por el supuesto aborto de Ángela Aguilar.

Durante una transmisión en sus redes sociales, Emiliano Aguilar reaccionó a cuestionamientos sobre su madre y la esposa de Pepe Aguilar. Entre otras cosas, Emiliano fue cuestionado por su postura sobre el supuesto aborto de Ángela Aguilar.

