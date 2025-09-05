inklusion logo Sitio accesible
“No le miento a mi público”, Emilio Osorio rompe el silencio y aclara lo de Viviann Baeza y Leslie Gallardo

Emilio Osorio, quien tuvo una relación amorosa con Leslie Gallardo, explicó en qué ocupa ahora su tiempo y su energía. Además, aclaró todo lo de Viviann Baeza.

Emilio Osorio, quien terminó su relación amorosa con Leslie Gallardo, explicó en qué ocupa ahora su tiempo y su energía. Además, alzó la voz para aclarar lo de Viviann Baeza, con quien se le ha relacionado en distintos espacios.

