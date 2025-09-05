Cuándo y dónde ver el GRAN ESTRENO de Exatlón Draft El Ascenso
En esta competencia de alto nivel, podremos conocer a los nuevos atletas que formarán parte de la próxima temporada de Exatlón México.
Estamos a solo unos días de que arranque Exatlón Draft El Ascenso, donde conoceremos a los nuevos atletas que llevarán sus capacidades al límite en la próxima temporada de Exatlón. ¿Quién tendrá lo necesario para formar parte?
A continuación te decimos lo que necesitas saber para no perderte el gran estreno y conocer a tus nuevos favoritos.
Qué es Exatlón Draft El Ascenso
No es una temporada de Exatlón como tal, sino una fase especial donde un grupo de aspirantes competirán por formar parte de la próxima temporada del reality deportivo que todos amamos. Lo que puedes esperar son circuitos desafiantes y una competencia de alto nivel que permitirá a los aspirantes demostrar que tienen la habilidad, condición y temple necesarios.
Cuándo estrena Exatlón Draft El Ascenso y dónde verlo
El lunes 8 de septiembre, a las 7:30 pm es la fecha en que arranca oficialmente Exatlón Draft El Ascenso y, a partir de ahí, la montaña rusa de emociones no parará.
Puedes seguir la competencia por la señal de Azteca UNO. También puedes revivir los mejores momentos, material exclusivo, noticias y datos curiosos en nuestro sitio web oficial.