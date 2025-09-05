Ricardo Peralta y César Doroteo publican canción y desatan polémica

El influencer Ricardo Peralta cumplió con lo prometido ya que estrenó su canción “Infames” con César Doroteo. En las redes sociales ya se ha hecho viral este video pero de manera negativa, ya que los internautas cuestionaron la calidad del espectáculo.

¿Qué muestra el nuevo video de ‘Infames’ de Ricardo Peralta y César Doroteo?

Sin dudas en las redes sociales se viralizó este video en que se cuestionó mucho a quienes pagan un boleto para asistir al espectáculo. En dicha grabación se puede ver a Ricardo Peralta y César Doroteo con vestuarios llamativos, interpretando una canción en vivo sin mucha afinación.

La música se vuelve estruendosa y ambos se ponen a bailar con movimientos graciosos.

#Viral | 👀🌈Ricardo Peralta “Pepe” y César Doroteo traerán el Infames Tour a #Cancun el 19 de septiembre en el Teatro Álamos. En redes ya circula parte del show, mientras sigue la polémica por la cancelación de Pepe tras La Casa de los Famosos México.🎤 pic.twitter.com/qGvrNQvfNO — Comunicación Viral (@c_viralcancun) September 2, 2025

Además se puede ver que realizan una coreografía con movimientos que, según los comentarios, resultaron “graciosos pero poco afinados”. Algunos de los comentarios que se vieron fueron:

“Preferiría sacarme los ojos antes de verlos, qué asco”.

“Muchos chavos fifi son los que van a ver estos espectáculos tan raros”.

“Cuando no hay talento ni coherencia, todo resulta en lo mismo: contenido basura”.

Si bien la mayoría de los comentarios fueron negativos, hubo muy pocos que los alentaron. Lo que se podía apreciar era que los internautas señalaron que el show carecía de elementos para justificar su puesta en escena. Este video cuenta con casi 15 mil vistas y cientos de comentarios.

¿Qué se sabe de la gira Infames?

Los influencers han manifestado que Infames es una combinación de música, comedia y dinámicas con el público, manteniendo el estilo que los caracteriza en plataformas digitales. Lo que buscan es trasladar su humor a Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.

Para cerrar el show han elegido la Ciudad de México que es un punto clave para la recepción del tour. Sin embargo, el video en cuestión ha generado controversia por la puesta en escena que han llevado a los teatros.

