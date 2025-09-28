inklusion logo Sitio accesible
¡Empapados! Así terminaron Ferka y Rey Grupero en el reto del globo

Después de alcanzar la popularidad por sus rudas bromas, Rey Grupero por fin terminó empapado.

Crédito: TV Azteca.

Durante el reto del globo, Ferka y Rey Grupo, quienes forman parte de los conductores de Venga La Alegría Fin De Semana, terminaron completamente empapados luego de que se les paso la mano tratando de llegar al centro del globo, rompiendo capa por capa. Aquí podrás disfrutar de este agradable momento que vivieron los presentadores durante la transmisión de sábado 27 de septiembre dle presente año.

