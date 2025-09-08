“Son problemas que a mí no me interesan”, Enrique Guzmán se deslindó de los temas de la herencia de Silvia Pinal
Tras los recientes rumores sobre el nuevo albacea de la herencia de Silvia Pinal, Enrique Guzmán fue tajante dando su postura. Además, habló del estado de salud de Alejandra Guzmán.
TV Azteca
Tras los recientes rumores sobre el nuevo albacea de la herencia de Silvia Pinal, Enrique Guzmán fue tajante dando su postura. Además, actualizó su testimonio sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán.
Galerías y Notas Azteca UNO