“Cometí algunos errores”, Enrique Guzmán se sincera tras 68 años de carrera
Enrique Guzmán se declara listo para su presentación del próximo 25 de octubre en la Ciudad de México y, en exclusiva, hizo un ‘balance’ de su carrera.
TV Azteca
Enrique Guzmán se declara listo para su presentación del próximo 25 de octubre en la Ciudad de México y, en exclusiva, reveló para qué ensaya con tanta anticipación su repertorio. Además, hizo un ‘balance’ de su carrera y reconoce que ha cometido “algunos errores”.
