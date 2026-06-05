¡Ultimátum! Envían advertencia a Juan Osorio para que pague ganancias de Aventurera
El socio de Juan Osorio en ‘Aventurera’ asegura que el productor tiene una deuda con él de casi medio millón de dólares por las ganancias de la obra.
El empresario Rafael García Portillo le da un ultimátum a Juan Osorio para que pague, pues asegura que el productor no le reportó las ganancias de ‘Aventurera'; la deuda estaría cerca del medio millón de dólares. ¿Cuáles eran los términos de su sociedad? Aquí los detalles.