inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“El trabajo es día con día”, Esmeralda Ugalde comparte cómo está superando el fallecimiento de su sobrina

Nuestra querida conductora de VLA Fin de Semana, Esmeralda Ugalde, nos compartió cómo está superando el duelo por el fallecimiento de su sobrina Valentina.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Nuestra querida conductora de VLA Fin de Semana, Esmeralda Ugalde, nos compartió cómo está superando el duelo por el fallecimiento de su sobrina Valentina. Además de mostrar fortaleza ante lo sucedido, compartió de qué manera está apoyando a su hermano Alejandro.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×