El MILLONARIO regalo que le dio la hija de Canelo Álvarez a su novio

Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores de México, pero su fortuna no sólo viene de las peleas que da, el tapatío es un gran empresario y de los deportistas más ricos del mundo; es por ello que su familia cuenta con todas las comodidades y un estilo de vida bastante ostentoso. De hecho, su hija Emily Cinnamon quien al parecer ya tiene novio, no dudó en regalarle un millonario obsequio a su actual pareja.

¿Cuál fue el millonario regalo que le dio Emily Cinnamon a su novio?

La hija de Canelo Álvarez le dio un millonario reloj a su novio Jaziel Avilez y fue el mismo cantante quien presumió este obsequio en sus redes sociales. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, este obsequio al parecer fue adquirido de la casa de la joyería Cartier, y es un reloj Santos-dumont, el cual está inspirado en un aviador Alberto Santos Dumont.

El cantante Jaziel Avilez publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una foto donde aparece la hija del pugilista y con una leyenda que dice: ¡Qué detallazo, gracias mi reina te amo!, en esta misma imagen aparece el reloj, el cual se aprecia que tiene una correa de color azul o negro, viene en una caja roja el color que predomina es como plateado con lo que parecen ser diamantes.

¿Quién es el novio de la hija de Canelo Álvarez?

Emily Cinnamon es una de las hijas de Canelo Álvarez de 18 años, y su novio es un cantante que cuenta con un disco llamado Mi Origen. En los últimos años se han popularizado sus sencillos, los cuales se pueden escuchar en Spotify donde tiene más de 3 millones de oyentes al mes. En su lista se pueden ver los temas de: “Ando enfocado”, “M.L.P”, “Mi Canción”, “Azul fue su apodo” y “Blindado el carro”.

¿Quiénes son los hijos de Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez ha tenido varios hijos pero con distintas parejas. Su primera hija es Emilly Cinnamonm quien nació en el 2007 producto de su relación con Karen Beltrán, le sigue Mía Ener Álvarez quien nació en el 2014 y es hija de Valeria Quiroz.

Su tercera hija es Fernanda Álvarez quien fue producto de su amor con su actual esposa Fernanda Gómez y esta niña nació en el 2017. El pugilista y excampeón unificado de las 168 libras sólo tiene un hijo llamado Saúl Adiel Álvarez que nació en el 2019 y fue fruto de su momento con Nelda Sepúlveda.

