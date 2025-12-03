Así puedes ver los mensajes eliminados de WhatsApp paso a paso

El cierre del año ha traído consigo muchas curiosidades respecto a la forma en cómo los usuarios utilizan WhatsApp, una aplicación que cuenta con distintos trucos que hasta ahora no se conocen del todo. En ese sentido, ¿sabías que existe un método para ver los mensajes que ya habías eliminado?

Ya sea porque te equivocaste de destinatario, porque te arrepentiste de tus palabras o porque simplemente no era el momento para expresar tu opinión, la realidad es que los mensajes eliminados de WhatsApp se han vuelto una constante entre las personas en México y el mundo. ¿Existe una forma de ver estos nuevamente?

¿Cómo ver los mensajes eliminados de WhatsApp?

La copia de seguridad es la variable que necesitas para ver los mensajes eliminados de WhatsApp. Se trata de una carga que se sube a la nube que guarda toda la información del perfil que la app realiza en el celular, misma que se encuentra almacenada a través de Google Drive e iCloud tanto en iPhone como en Android.

Si tienes Android, lo que debes hacer para encontrar la copia de seguridad de WhatsApp es ir a Google Drive y dar clic en la opción “Copias de Seguridad”, lugar en donde se pueden encontrar elementos que se desean recuperar siempre y cuando la misma no se haya actualizado con anterioridad. Para iPhone el procedimiento es el mismo, aunque mediante la plataforma iCloud.

Ahora bien, si tu intención es recuperar las conversaciones que se borraron en la aplicación, lo primero que debes hacer es desinstalar y reinstalar WhatsApp y, posteriormente, verificar el número y dar clic en la opción “Restaurar Historial de Chats”. Así, todas las conversaciones que se perdieron previamente se podrán recuperar.

¿WhatsApp seguirá vigente en 2026?

En medio de todos los rumores que existen en torno a WhatsApp, vale mencionar que la aplicación de Meta sigue más vigente que nunca al interior de la República Mexicana, por lo que esta seguirá activa al término del 2025 y comienzo del 2026 para alegría de sus millones de usuarios alrededor del país.